الحشد الشعبي يستهدف 5 مضافات لعناصر داعش الارهابية في ديالى

2020/02/01 | 23:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، اليوم السبت، عن استهداف خمس مضافات لعناصر “داعش” الارهابية في محافظة ديالى.وقال ابو رغيف في تغريدة على موقعه في “تويتر”، اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “خلية الصقور وبالتعاون مع استخبارات محافظة ديالى ومكافحة الإجرام وطيران الجيش والقطعات الماسكة وبعد جهدٌ استخباري ومتابعة متميزة وخاصة تمكنوا من ضرب خمسة […]

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