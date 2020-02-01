أنصار الصدر يقمعون المحتجين

2020/02/01 | 23:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوى انفجار مساء السبت، في ساحة الطيران بالقرب من ساحة التحرير في بغداد، ناجم عن عبوة صوتية.وأكد مصدر أمني إصابة شخصين في الانفجار الذي وقع أمام أحد المحلات.وفي […]

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