خلية الازمة الخاصة بمرض الالتهابات الرئوية الفيروسية في البصرة تناقش اجراءات مواجهة ” كورونا”

2020/02/01 | 23:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم السبت، عقد اجتماع لخلية الازمة الخاصة بمرض الالتهابات الرئوية الفيروسية وذلك لمناقشة خطة الدائرة لمواجهة مخاطر فايروس كورونا .وذكر اعلام دائرة صحة البصرة، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “تم خلال الاجتماع مراجعة سلسلة الاجراءات الاحترازية للمرض ومنها مراجعة الوضع الوبائي الاخير للمرض وانتشاره في العالم و التأكيد […]

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