الامم المتحدة ترحب بتكليف علاوي وتحث على تنفيذ الاصلاحات

2020/02/01 | 23:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، بتكليف رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي، فيما حثت على العمل سريعا لتنفيذ الاصلاحات والمساءلة.

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