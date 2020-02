2020/02/01 | 23:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير صحافية أنّ المسلسل الكرتوني الكوميدي الشهير والمثير للجدل، “ذا سيمبسونز”، توقّع انتشار الفيروس قبل 27 عاماً، في ظاهرة غريبة أخرى مرتبطة بالمسلسل حظيت باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية إنّ العديد من عشاق المسلسل باتوا على ثقة بأنّ المسلسل قد تنبأ بانتشار “فيروس كورونا”، بعد أن أعادوا تداول حلقة قديمة تعود إلى عام 1993.

ونشر مغردون على موقع “تويتر” صوراً ومقاطع فيديو، تقارن بين الفيروس الذي تحدثت عنه الحلقة، وفيروس “كورونا” الذي قتل حتى الآن 259 شخصاً جميعهم في الصين، من بين آلاف المصابين.

The Simpsons predicted everything including the corona virus I’m so scared pic.twitter.com/aNpsDiF1vQ

— ً (@BLUEJlEUN) January 26, 2020

وكان نجوم المسلسل في ذلك الوقت يتحدثون عن تفشي فيروس اسمه ” أوسكا فلو” في بلدة أميركية، بعد أن قدم إليها من اليابان.

وأصرّ عشاق المسلسل الأميركي على ربط الأمرين، رغم أن حلقة “ذا سيمبسونز” تحدثت عن اليابان لا الصين كما في حالة “كورونا”.

وتظهر إحدى الصور موظف مصنع في اليابان وهو يسعل داخل بضائع معبأة في صندوق قبل إرسالها إلى الولايات المتحدة، حيث عانى أميركيون أعراضاً شبيهة بما يسببه الفيروس الحالي.

وكتب مغرد: “عائلة سمبسون في 1993، توقعت هذه السلسلة الملتوية فيروس كورونا.



أنا مندهش بشدة”.

وكان المسلسل الذي أتم 30 عاماً من العروض المتتالية على شاشات التلفزيون الأميركية قد تنبأ بالعديد من الأحداث بشكل مريب، مثل فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، وهجمات 11 أيلول الإرهابية.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو | مسلسل “ذا سيمبسونز” المثير للجدل.. هل تنبّأ بظهور “كورونا”؟!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو | مسلسل “ذا سيمبسونز” المثير للجدل.. هل تنبّأ بظهور “كورونا”؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).