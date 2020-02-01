فرق الدفاع المدني تنقذ شخصين بعد اخماد حريق في الكرادة وسط بغداد

2020/02/01 | 23:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن السيطرة على حريق اندلع داخل فندق شيراتون وسط بغداد.وذكرت المديرية في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق خلال دقائق اندلع داخل غرفة في الطابق الارضي من فندق عشتار شيراتون دون اي اصابات تذكر”.وأضاف أنه “بعد رجوع الفرق […]

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