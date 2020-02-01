الموسوي: اختيار علاوي ينسجم مع المرحلة الحالية لقيادة الحكومة

2020/02/01 | 23:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، اليوم السبت، ان “اختيار، علاوي، ينسجم مع المرحلة الحالية بشكل ايجابي”.وقال الموسوي بـ”العهد”، ان “اختيار علاوي لرئاسة الوزراء لم يكن الا من خلال سلسلة مباحثات طويلة”، مؤكدا، ان “على رئيس الوزراء ان يتبنى خطابه والبرلمان سيدعم برنامجه الحكومي”.واضاف، ان “البرلمان سيمضي باتجاه تشكيل حكومة مستقلة”، مضيفا، […]

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