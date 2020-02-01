الحلبوسي لرئيس الوزراء المكلف: ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية

2020/02/01 | 23:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، لرئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، على ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي، تلتقه "الغد برس"، ان "الحلبوسي، استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة تتبنى".

واضاف ان "الخطوات الإصلاحية وتضع برنامجا حكوميا واقعيا يلبي طموحات الشعب العراقي".

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