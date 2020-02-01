2020/02/01 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، السبت، باقدام تنظيم داعش على خطف شقيقين في منطقة ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( داعش يخطف شقيقين في منطقة"زنانة" بين ديالى والسليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( داعش يخطف شقيقين في منطقة"زنانة" بين ديالى والسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).