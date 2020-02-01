رشيد غويلب - ارتباطا بالتوتر الأمريكي – الإيراني / العلاقة بين رفض الحرب واسئلة الديمقراطية

2020/02/01 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب بدأ العام الجديد بالنسبة للعراق وإيران ومنطقة الخليج والشرق الأوسط بإنذار حرب أمريكية جديدة.وفي الوقت الذي تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران الوعيد والتهديد بالثأر للضحايا، ادانت قوى اليسار والسلام في العالم السعي الى حرب جديدة، ودعت الى السلام.ومرة أخرى منذ 40 عاما، أي منذ اندلاع الحرب العراقية – الايرانية، يعود الى الواجهة التباين في المواقف ادانة سياسات الحرب والعدوان الامريكية من جهة، والمو......

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