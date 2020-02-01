ردا على تكليف علاوي ..ناشطون يحشدون لقطع الجسور والشوارع والمطارات في بغداد والمحافظات

2020/02/01 | 23:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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