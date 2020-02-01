تكليف علاوي برئاسة الحكومة المؤقتة انقذ الاحزاب واشعل الشارع العراقي

2020/02/01 | 23:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وصفت أوساط سياسية عراقية تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء بأنه سينهي الصراع بين الكتل السياسية الموالية لإيران، لكن لن يفلح في استرضاء الشارع العراقي الذي يبحث عن شخصية جديدة من خارج الطبقة السياسية التي قادت إلى أزمة مستعصية وجعلت البلاد مشرعة أمام الفساد والفقر والتدخلات الخارجية.وأعلن وزير الاتصالات العراقي الأسبق محمد توفيق علاوي في كلمة متلفزة الى الشعب العراقي ، مساء السبت، بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف، وحماية المتظاهرين السلميين وفق الدستور.وقال علاوي في مؤتمر صحفي، إن "تكليفي برئاسة الحكومة يضع على عاتقي مسؤولية كبيرة، ونريد بناء دولة حرية ومؤسسات وسلام".كما تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف، بأن دماء الشهداء الذي لقوا حفتهم في المظاهرات لن تذهب سدى قائلا: "إنه سيحاسب المجرمون والمعتدون على المتظاهرين السلميين".ودعا علاوي إلى بدء حوار مع المتظاهرين السلميين لتلبية مطالبهم المشروعة وفقا للدستور والقانون، مؤكدا رفضه بأن تكون بلاده ساحة لتصفية الحسابات.ومضى قائلا: "أتعهد أمام الشعب العراقي بعدم فرض أي مرشح من القوى السياسية وسأعمل على تهيئة الأجواء لانتخابات مبكرة وحماية عملية الاقتراع من أي تدخل يؤثر على شفافية نتائجها".وقد تنهي هذه الخطوة الشلل الذي تعانيه الطبقة السياسية في العراق والتي تناور بتقديم تغييرات من داخلها بهدف إظهار أنها تستجيب لمطالب المتظاهرين المناهضين للحكومة في بغداد والجنوب ذي الأغلبية الشيعية منذ شهر أكتوبر الماضي.لكن محمد علاوي لا يبدو أنه سيخرج عن دائرة اللعبة السياسية القائمة التي تضع في أولوياتها استرضاء الأطراف الخارجية، وخاصة إيران، التي تعمل على إبقاء العراق واجهة في صراعها مع الولايات المتحدة.ويعتقد متابعون للشأن العراقي أن الاختيار على محمد علاوي هو اختيار ضرورة بالنسبة إلى أحزاب إيران التي بدت متخوفة من انتهاء المهلة التي حددها برهم صالح (انتهت السبت)، ومغامرة رئيس الجمهورية بتكليف شخصية غير مضمونة الولاء لإيران وللميليشيات الحليفة.ووصف زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر مساء السبت تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة بأنه “خطوة جيدة”.وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “اليوم سيسجل تاريخ العراق بأن الشعب هو من اختار رئيسا لوزرائه وليس الكتل وهذه خطوة جيدة ستعزز في المستقبل”.وكانت الأحزاب الموالية لإيران قد اختبرت الرئيس برهم صالح في الفترة الأخيرة حين رفض تعيين أسعد العيداني، مرشح تحالف البناء لتشكيل الحكومة، فضلا عن تمسكه بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دافوس بالرغم من تهديدات صادرة عن الميليشيات طالبته بعدم لقاء زعيم البيت الأبيض الذي أعطى الأوامر لتصفية قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وأبومهدي المهندس الرجل المحوري في ميليشيا الحشد الشعبي.وسعت فصائل مسلحة للضغط على برهم صالح للتخلي عن منصبه ليتسنى لممثليها في البرلمان تحويل صلاحيته آليا إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وفقا للدستور العراقي.وفي محاولة لإنهاء هذا الجمود كان برهم صالح حذّر الأربعاء الكتل السياسية من أنه سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لعادل عبدالمهدي الذي استقال في ديسمبر الماضي، إذا لم تقدم الكتل السياسية مرشحها السبت.وقال صالح “إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت المقبل أرى لزاماً عليّ ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية”.ودعا صالح الفصائل السياسية المتنافسة إلى استئناف المحادثات والاتفاق على مرشح.وقال “أدعو الكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء إلى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضى شعبيّ ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف”.

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