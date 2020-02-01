بعد تكليفه.. تصعيدٌ جديد لمُتظاهري الجنوب ومُعتصمو التحرير: «علاوي» مرفوض

2020/02/01 | 23:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ ودق ماضي يبدو أن مُتظاهرو #العراق لَم يتأخّروا البتّة في رفضهم لعملية تكليف #محمد_توفيق_علاوي، برئاسة الحكومة الجديدة خلفاً للمستقيل #عادل_عبد_المهدي، بل وباشَروا بتصعيداتهم السلميّة كما يصفونها منذ […]

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