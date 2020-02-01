بلاسخارت تحثّ رئيس الوزراء المكلف على العمل سريعاً لتنفيذ الإصلاحات والمساءلة

2020/02/01 | 23:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رحبت الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت بتكليف رئيسٍ للوزراء، محمد توفيق علاوي.وتحثّ على العمل سريعاً، أولاً وقبل كل شيء، لتحقيق إصلاحاتٍ جوهريةٍ وتلبية المطالب المشروعة للشعب بالعدالة والمساءلة.وقالت بلاسخارت في بيان اصدرته مساء اليوم “إن العراق بحاجةٍ ماسةٍ للمضي قُدماً.إذ يواجه رئيس الوزراء المكلف […]

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