2020/02/01 | 23:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت رئاسة الجمهورية، صور مراسم تكليف الرئيس برهم صالح، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.وأعلن محمد توفيق علاوي، اليوم السبت (1 شباط 2020)، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالبهم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مراسم تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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