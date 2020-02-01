المجلس الاعلى: داعمون لان ينجح علاوي في مهمته بقيادة الحكومة

2020/02/01 | 23:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المجلس الاعلى الاسلامي، اليوم السبت، ان “اختيار علاوي جاء في وقت حساس يمر به العراق”.وقال عضو المجلس، احمد عبد الجبار، لـ”العهد”، ان “الجماهير والمرجعية تطالب بالإصلاحات والانتخابات تعد المهمة الوطنية الكبرى “، مضيفا، ان “على الكتل السياسية ان تساند علاوي في إدارة الدولة “.وضاف، ان “المدة التي سيحكمها علاوي قد لا تكون […]

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