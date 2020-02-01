عنزة وكلبٌ بوليسي يتنافسان في انتخابات “عُمدة مدينة”!

2020/02/01 | 23:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شغل عنزة تدعى “لينكولن” منصب العمدة الفخري لمدينة فار هافن، بولاية فيرمونت الأميركية، وذلك بعد أن تم انتخابها الربيع الماضي.ورشّح العزة لهذا المنصب أستاذٌ في مدرسة محلية وذلك نيابة عن حفيده البالغ من العمر 4 أعوام، وهكذا حاولت السلطة جعل الأطفال يشاركون في إدارة المدينة.وتشارك العنزة في الفعاليات الخيرية وتزور المعارض التجارية.



وقد تولّت إدارة مؤسّسة المتنزهات ومدن ألعاب الأطفال.وتجري انتخابات العمدة في فار هافن كل عام، وقد تم تحديد يوم 3 آذار المقبل لانتخابات العام الحالي.وسيكون هناك منافسٌ للعنزة، وهو كلبٌ “بوليسي” يدعى “سامي”، ويُعتبر أهم منافس للعنزة “لينكولن” في الانتخابات.أما عدد الحيوانات التي رشّحها الأطفال للمشاركة في الانتخابات فبلغ العام الحالي 16 حيواناً.



ويجب على كلّ طفل مشارك في الانتخابات أن يدفع مبلغاً قدره دولار واحد.وسيتم إنفاق الأموال التي تجمع من الأطفال لأمور خيرية.

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