الصدر يدعو علاوي لعدم الاستجابة للضغوطات الداخلية والخارجية والاسراع باعلان برنامجه واجراء الانتخابات المبكرة

2020/02/01 | 23:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، محمد علاوي إلى أن لا يستسلم للضغوطات الخارجية والداخلية، وأن يعلن عن برنامجه، ويسرع في البدء بالانتخابات المبكرة.

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