الأمم المتحدة ترحب بتكليف علاوي وتحث سريعاً لتحقيق إصلاحاتٍ جوهريةٍ وتلبية المطالب المشروعة للشعب

2020/02/01 | 23:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]علقت بعثة الامم المتحدة في العراق، على تكليف محمد توفيق علاوي لمنصب رئاسة الوزراء.

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