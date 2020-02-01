السيد الصدر: الشعب هو من اختار رئيسا للوزراء

2020/02/01 | 23:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، بان الشعب هو من اختار رئيساً لوزرائه، فيما قرر منع كل من ينتمي له بأن يزج نفسه بالحكومة.وقال الصدر في تغريدة على موقعه في “تويتر “اليوم سيسجل في تأريخ العراق بأن الشعب هو من اختار رئيسا لوزرائه وليس الكتل..وهذه خطوة جيدة ستتعزز بالمستقبل”.وأضاف :”اليوم، نحن

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