عادل عبد المهدي وعلاوي يتفقان للعمل سوية بما يناسب متطلبات مرحلة التكليف

2020/02/01 | 23:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والمكلف محمد توفيق علاوي للعمل سوية بما يناسب متطلبات مرحلة التكليف.وقال مكتب عبد المهدي في تلقته وكالة صدى ، إن “رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اجرى اتصالا برئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مباركا له التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة ومعربا له عن وضع كافة

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