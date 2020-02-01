الحرس الثوري: ايران ستبقى سندا للشعب الفلسطيني ومسانده له تحت اي ظرف

2020/02/01 | 23:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، اليوم السبت، أن “إيران الإسلام ستبقى سنداً حقيقياً للشعب الفلسطيني المقاوم الذي يمثل كل معاني البطولة والفداء في مواجهة الغطرسة الأمريكية والاحتلال الصهيوني”.وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، شدد قاآني على أن إيران مستمرة بوقوفها إلى جانب الشعب […]

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