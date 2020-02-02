2020/02/02 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ البصرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. محافظ البصرة يقرر اعفاء مدير بلدية قضاء أبي الخصيب من منصبه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. محافظ البصرة يقرر اعفاء مدير بلدية قضاء أبي الخصيب من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).