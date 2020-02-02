محمد توفيق علاوي يتعهد بالعمل على إجراء انتخابات مبكرة

2020/02/02 | 00:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، السبت، بالعمل في اجراء انتخابات مبكرة واحالة ملفات الفساد إلى القضاء.وقال علاوي في كلمة متلفزة :”اتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية والحلبوسي والنواب والقوى النيابية والناشطين والنقابات وجميع من وضع ثقته بنا من خلال تكليفي بالمهمة، واتوجه بشكر خالص الى المرجعية لدورها الابوي والتوجيهي لكافة ابناء وطننا العزيز”.

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