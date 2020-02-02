2020/02/02 | 00:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة رفضت الجامعة العربية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة يوم السبت، قائلة إن الخطة لن تؤدي إلى اتفاق سلام عادل.وأضافت الجامعة في بيان أنها لن تتعاون مع الولايات المتحدة في تنفيذ هذه الخطة وحذرت من قيام إسرائيل بتنفيذها بالقوة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة العربية ترفض خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعة العربية ترفض خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).