الأهلي ينجو بصعوبة من فخ الهلال ويواصل مغامرته بدوري أبطال أفريقيا

2020/02/02 | 00:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأهلي المصري يتعادل مع الهلال السوداني ويواصل مغامرته في بطولة دوري أبطال أفريقيا

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