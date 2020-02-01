المرأة العراقية.. هكذا تُقاتل لنيل الحقوق

2020/02/02 | 00:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ رئم عادل أسهمت سنوات #الحصار_الإقتصادي والحملة الإيمانية في تسعينيات القرن الماضي، التي أطلقها نظام “#صدام_حسين” بحصر دور #المرأة العراقية في مجالات محددة اقتصرت كثيراً على البقاء في المنزل، […]

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