الشيخ عيسى القاسم: صفقة القرن بالغة القبح والخطورة وهي عار على كل من شارك بها

2020/02/02 | 00:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرجع البحريني، آية الله الشيخ عيسى قاسم، امس السبت، أن “صفقة الخزي والعار والخيانة المسمّاة بصفقة القرن واحدة من صفقات شوهاء بالغة القبح والخطورة من إنتاج محور الشّر الذي تقوده أمريكا و”اسرائيل”، وتستهدف أمّتنا هوية ووجودًا، قائلًا: “صفقة ما أشدّ عارها على كل مشارك فيها من حكومات أو مؤسسات أو أفراد من أبناء هذه […]

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