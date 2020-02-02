بالوثيقة.. العيداني يعفي مدير بلدية ابي الخصيب من منصبه

2020/02/02 | 00:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم السبت، قرارا باعفاء مدير بلدية ابي الخصيب من منصبه.وبحسب وثيقة صادرة من مكتب المحافظ، حصلت عليها “العهد نيوز”، فأن “العيداني قرر اعقاء مدير بلدية ابي الخصيب، فراس عبد الخالق عمران، من منصبه، وتكليف جمال خلف رشم بدلاً عنه”.انتهى..م.ر

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