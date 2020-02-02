النصر: لسنا طرفا باختيار مرشح رئاسة الوزراء

2020/02/02 | 00:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ائتلاف النصر، انه ليس طرفا باختيار مرشح رئاسة الوزراء، لافتا الى ضرورة ان يكون المرشح المؤهل يحظى بثقة الشعب.

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