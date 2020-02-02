القانونية النيابية: إجراء الانتخابات المبكرة مشروط بحل البرلمان

2020/02/02 | 00:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت اللجنة القانونية النيابية اجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مؤكدة انها تحتاج الى حل البرلمان، واكمال الاجراءات الفنية من قبل مفوضية الانتخابات.وقال عضو اللجنة النائب، صائب خدر، في تصريح صحفي، اطلعت عيليه “العهد نيوز”، ان “الدستور العراقي وضع الخطوط العامة للسياسة الاقتصادية والقانونية والسياسية في البلاد، ولا توجد مادة دستورية تحدد عمر الحكومة التي تأتي […]

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