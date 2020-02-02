2020/02/02 | 00:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

جدد ائتلاف النصر، اليوم السبت، تأكيده بانه ليس طرفا باختيار المرشح لرئاسة مجلس الوزراء في هذه المرحلة، لافتا الى ان المرشح المؤهل يجب ان يحظى بثقة الشعب.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، انه "على المرشح ان يثبت اهليته بالابتعاد عن المحاصصة المقيتة وان يحاسب كل الذين تسببوا في اراقة الدم العراقي البرئ في ساحات التظاهرات وخارجها، ورعاية عوائل الشهداء والجرحى".

واكد ان على المرشح ان "يعيد للدولة اعتبارها باستعادة الاموال والمناصب التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق واعادة الثقة للقوات المسلحة والامنية لحماية الشعب والدفاع عنه ، واجراء انتخابات مبكرة عادلة ونزيهة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر يجدد تأكيده بانه ليس طرفا باختيار المرشح لرئاسة مجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النصر يجدد تأكيده بانه ليس طرفا باختيار المرشح لرئاسة مجلس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).