خوفا من انتشار كورونا.. التعليم المصرية تعتبر اي طالب مصاب بالبرد مجازا

2020/02/02 | 00:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف، رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم المصري، اليوم الاحد، عن إجراءات الوزارة لمنع انتشار فيروس “كورونا”، حيث ذكر أن الوزارة حريصة على سلامة الطلاب قبل التعليم”.واوضح في كلمة متلفزة، ان “وزارة الصحة أرسلت رسالة لكافة المدارس بإعطاء إجازة لأي طالب مُصاب بالبرد، والزائرة الصحية هي المختصة بإعطاء هذه الإجازة”.وأضاف “حجازي”، أن “الحصص […]

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