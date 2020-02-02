الخارجية الجزائرية: اردوغان حرف تصريحات الرئيس تبون بشأن فرنسا

2020/02/02 | 00:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، امس السبت، أنها فوجئت بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول قضية الذاكرة الوطنية.وجاء في بيان عن الوزارة: “فوجئت الجزائر بتصريح أدلى به رئيس جمهورية تركيا، السيد رجب طيب أردوغان، نسب فيه إلى السيد رئيس الجمهورية حديثا، أخرج من سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر”.وأضافت الوزارة، انه “بداعي التوضيح، […]

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