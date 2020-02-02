رئيس الحكومة العراقيّة المُكلّف يَعِدُ بتنفيذ /١١/ تعهُّداً.. فما هي أبرزُ تعهّداته؟

2020/02/02 | 00:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق بعد أن خرجَ بمادّة تصويريّة، أعلَن فيها عن تكليفه من رئيس الجمهورية #برهم_صالح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، لم تمُر ساعات حتى أطَلَّ #محمد_توفيق_ علاوي بكلمَةٍ رسميَّةٍ […]

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