الإمارات تسجل خمس اصابات بفيروس كورونا

2020/02/02 | 00:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات، تسجيل خامس إصابة بفيروس كورونا، وذلك لشخص قادم من مدينة ووهان في الصين.

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