الإمارات تسجل خامس إصابة بفيروس “كورونا” القاتل

2020/02/02 | 01:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصحة الاماراتية، اليوم السبت، تسجيل خامس إصابة بفيروس كورونا، وذلك لشخص قادم من مدينة ووهان في الصين”.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، نقلا عن وزارة الصحة، إن “المريض يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة، وهو تحت الملاحظة والرعاية الطبية”.ولفتت الوزارة إلى أن “عدد الحالات المكتشفة وصل إلى 5 حالات منذ ظهور الفيروس”.[…]

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