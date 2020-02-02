مدير مكتب الصدر: حاملو (الهراوات) قد يكونون متمردين او يتصرفون بدوافع شخصية

2020/02/02 | 01:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

اكد مدير مكتب الصدر في بغداد، ابراهيم الجابري، اليوم الاحد، على ان حاملو (الهراوات) قد يكونون متمردين او يتصرفون بدوافع شخصية.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، ان "حاملي (الهراوات) قد يكونون متمردين او يتصرفون بدوافع شخصية، مُعتقدين أن السيد مقتدى الصدر يدعم علاوي وبالتالي قد ينفعلون بشكل فردي ضد الهتافات المناوئة لمحمد توفيق علاوي".

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