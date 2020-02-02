2020/02/02 | 01:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بالعثور جثة مفوض في مديرية مرور البصرة قرب جسر محمد القاسم.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم العثور على جثة مفوض في مديرية مرور البصرة قرب جسر محمد القاسم دون ذكر مزيد من التفاصيل".

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