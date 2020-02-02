من يقف خلف رئيس الجمهورية خلال لحظة تكليف علاوي لرئاسة الحكومة

2020/02/02 | 01:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارأثارت لحظة تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء السبت الجدل في المشهد الشعبي العراقي وساحات الإحتجاج، ومحاولات عدة في التصعيد، ولكن هذا الجدل لم يتوقف بلحظة التكليف، وإنما تداعيات صورة لمسؤول بارز ظهر خلف صالح تثير التساؤل من جديد.وبحسب ناشطون، فقد أظهرت صورة أحد المسؤولين الحاضرين بغرفة تكليف علاوي بمنصب رئيس الحكومة ليثير الجدل بشأن مدى جدية الكتل السياسية في التغيير".ويظهر إنعكاس الصورة في مرأة مكتب الرئيس لأبو جهاد الهاشمي مدير مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي في لحظة التكليف".والهاشمي، كما معروف عنه قيادي في المجلس الأعلى ومقرب من إيران، وتم تكليفه بمنصب مدير المكتب وفق إتفاق سياسي خلال تكليف عبدالمهدي برئاسة الحكومة مقابل إعطاء الأمانة العامة للتيار الصدري".ويبدو الهاشمي في الصورة، واقفا ينتظر إنتهاء لحظة التكليف، وهو ما قد يؤكد أنه لا تغيير بمكتب رئيس الحكومة، وإنما تبقى الامور على نصابها".

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