أول تعليق أمريكي على ترشيح علاوي لرئاسة الحكومة العراقية

2020/02/02 | 01:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السفارة الأمريكية في بغداد، إن ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة "يجب أن يتبعه تحقيق لمطالبات المتظاهرين العراقيين"....

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