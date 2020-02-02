المهدي يطالب بتسليم البشير الى المحكمة الدولية لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها

2020/02/02 | 01:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس حزب الأمة القومي في السودان، الصادق المهدى، اليوم الاحد، بتسليم الرئيس السوداني السابق إلى المحكمة الدولية ومحاسبة جميع من انتهك أو سرق من مال الشعب السوداني.وفي لقاء بمدينة نيالا، اليوم، وعد المهدي بالعمل على “رد الحقوق كاملة لكل الناس وللنازحين واللاجئين إلى جانب العمل على تقويم الاقتصاد ونزع السلاح وعمل مصالحات قبلية […]

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