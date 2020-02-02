ما خطورة البصل المتعفن على الصحة؟

2020/02/02 | 01:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر علماء المركز الطبيHealth Line في الولايات المتحدة، من تناول البصل أو طبخه إذا كانت فيه بقعة تعفن ولو صغيرة، لأنه يسبب تطور مرض السرطان.

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