الجيش السوري يحاصر نقطة مراقبة تركية في معبر حطاط جنوبي معرة النعمان

2020/02/02 | 01:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر سورية عسكرية، اليوم السبت، بأن “الجيش السوري طوق نقطة مراقبة تركية في معر حطاط جنوب معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، مؤكدا سيطرة القوات السورية على طريق خان شيخون معرة النعمان بالكامل”.وقال المصدر العسكري، إن “تأمين طريق خان شيخون معرة النعمان جاء بعد السيطرة على قريتي أرمانيا ومعر حطاط”.وأضاف، أن “الفصائل […]

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