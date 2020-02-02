2020/02/02 | 01:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

شدد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أمس السبت، على ضرورة دعم المؤسسة الأمنية في الفلوجة، خلال جولة ميدانية في المدينة.

وذكر مكتبه الاعلامي، في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه، ان «الحلبوسي اطلع خلال الزيارة على الواقع الخدمي لمدينة الفلوجة»، مؤكدا على «ضرورة بذل المزيد من الجهود بهذا الملف؛ لخدمة أهالي المدينة وتلبية متطلباتهم».

كما اطلع رئيس مجلس النواب، بحسب البيان، على «الوضع الأمني للمدينة»، مشيرا إلى «أهمية دعم المؤسسة الأمنية، وتعزيز العلاقة بين أجهزة الأمن والمواطن؛ للحفاظ على الاستقرار».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يشدد على ضرورة دعم المؤسسة الأمنية في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يشدد على ضرورة دعم المؤسسة الأمنية في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).