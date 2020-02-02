الان .. قطع جميع الجسور والطرق في الناصرية احتجاجا على تهميش مطالب الشعب ..صور

2020/02/02 | 01:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار

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