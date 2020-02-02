2020/02/02 | 01:38 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الصينية: تسجيل 45 حالة وفاة جديدة و 1921 حالة إصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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