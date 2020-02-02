بالوثيقة.. جامعات عراقية جديدة تنظم للتصنيف الاسباني (SCImago)

2020/02/02 | 01:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة التعليم العالي وبالتعاون مع بوابة العراق البحثية انفوغراف يوضح عدد الجامعات الداخلة ضمن تصنيف (SCImago) الاسباني خلال 7 سنوات.حيث يُلاحظ ارتفاع ملحوظ بعدد الجامعات العراقية خلال عامي 2018 و دخول ثلاث جامعات جديدة في عام 2019.انتهى..م.ر الوثيقة..

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