2020/02/02 | 01:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نقيب الفنانين السوريين، زهير رمضان، امس السبت، إن “النقابة لا تمانع في عودة أي فنان إلى سوريا، مؤكدا أن العودة ستكون مشروطة بموافقة النقابة”.وقال رمضان في حديث لإذاعة “صوت الشباب”، إنه “أصدر منذ السنة الماضية قرارا للشركات العاملة داخل سوريا، يلزمها بضرورة الحصول على موافقة النقابة قبل أن تستقبل أي فنان يريد العمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقيب الفنانين السوريين: لا نمانع عودة الفنانين لكن وفق شروط النقابة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقيب الفنانين السوريين: لا نمانع عودة الفنانين لكن وفق شروط النقابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).