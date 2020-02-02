 الصحة العراقية لـ (الزمان):  تشديد الإجراءات الإحترازية في المنافذ لمواجهة كورونا

2020/02/02 | 01:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة لـ (الزمان): تشديد الإجراءات الإحترازية في المنافذ لمواجهة كورونا بغداد- قصي منذر عقدت في بغداد الخلية الوزارية لمواجهة فايروس كورونا في وزارة الصحة والبيئة امس اجتماعا لبحث الاجراءات الوقائية واوصت بالتشديد على منافذ الدخول والخروج من والى البلاد، فيما وجهت وزارة الداخلية بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية عبر المنافذ الحدودية والمطارات لمدة […]

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